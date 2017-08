Vlag halfstok bij voetbalvereniging in Heesch na overlijden clubman Paul Verstegen (44)

HEESCH - Er heerst grote verslagenheid bij voetbalvereniging HVCH in Heesch. De vlag op het sportpark hangt halfstok en leden zoeken elkaar volgens voorzitter Chris Ploegmakers op om elkaar te steunen. Dit na het overlijden woensdagavond van clubman pur sang Paul Verstegen (44).

Verstegen was dinsdag bezig bij de club met het plaatsen van een noodkantine toen in de woorden van Ploegmakers ‘alles mis ging wat mis kon gaan’. Verstegen kwam ten val en overleed een dag later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

"Paul, was altijd met zijn handen bezig. Zeker ook voor de club", vertelt de voorzitter. "Als zzp’er in de bouw was de nieuwbouw van ons clubgebouw zijn project geworden."

Opgevangen door Slachtofferhulp

Enkele vrijwilligers van de vereniging hebben het ongeluk dinsdag zien gebeuren. Zij zijn volgens de voorzitter, die zelf dinsdag ook op de club was, opgevangen door Slachtofferhulp. Dat geldt ook voor enkele medewerkers van een kranenbedrijf dat dinsdag hielp bij de werkzaamheden.

Vooralsnog zijn alle bouw- en sportieve activiteiten opgeschort. Zo speelt het eerste van HVCH zaterdag niet. Andere teams zouden dit weekend nog niet in actie komen. Maar ook alle trainingen gaan deze week niet door.



'Hartverwarmende reacties'

Donderdagmiddag hebben het bestuur en jeugdbestuur van de club overleg over wat zij nog meer kunnen doen om Paul te gedenken. Het wrange is dat er op de club door de verbouwingswerkzaamheden nu niet echt een plek is om samen te komen of bijvoorbeeld een condoleanceregister neer te leggen.

De voorzitter benadrukt dat er ook nu al veel ‘hartverwarmende reacties’ binnenkomen bij de vereniging. Niet alleen van leden, maar ook van andere clubs. Het overlijden van Verstegen heeft extra impact op de club omdat twee van zijn drie kinderen lid zijn van de voetbalvereniging.