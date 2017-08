Tanken en wegrijden zonder te betalen: man (36) opgepakt

OOSTERHOUT - Een 36-jarige man uit Oosterhout tankte 26 keer zonder te betalen. De man kon aangehouden worden nadat hij herkend werd door oplettende agenten.

Agenten reden woendagavond over de Hillenweg in Oosterhout toen ze een auto zagen staan die al geruime tijd werd gezocht. De auto zou namelijk al 26 keer volgetankt met benzine zijn zonder dat hiervoor afgerekend werd. Dit gebeurde bij verschillende tankstations in Oosterhout en omstreken.



De reden dat de man 26 keer toe kon slaan, was omdat hij valse kentekenplaten gebruikte. Zo was hij moeilijk op te sporen. De auto is in beslag genomen en de verdachte zit vast voor verder onderzoek.



Tankcollect

Een medewerker van tankstation Total in Oosterhout vertelt dat een niet-betaler of doorrijder ongeveer één keer per maand voorkomt. "Meestal hebben we wel een kenteken, maar als het een valse is, wordt het lastig. Dan kunnen we er eigenlijk niks mee."



Er zit verschil in niet kunnen betalen en wegrijden zonder te betalen. Als je niet kunt betalen omdat je bijvoorbeeld je pinpas bent vergeten of je hebt even geen geld, dan krijg je vaak twee dagen uitstel. "De meesten komen dan ook echt binnen twee dagen betalen. Als ze dat niet doen dan spelen we het door naar Tankcollect", zegt de Totalmedewerker. Tankcollect is een groep gerechtsdeurwaarders die tanken zonder te betalen probeert tegen te gaan.