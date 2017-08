Politie zoekt inzittenden witte auto na brand Petjes Bar in Overlangel

OVERLANGEL - In het onderzoek naar de brand in de Petjes Bar in Overlangel is de politie op zoek naar de inzittenden van een witte auto die tijdens de brand bij het café is gezien. Meteen na de brand vorige week liet de politie al weten er rekening mee te houden dat de brand was aangestoken. Donderdag geeft ze aan ‘uit te gaan van brandstichting’.

De politie is niet alleen op zoek naar de inzittenden van de witte auto. Ook komt ze graag in contact te komen met getuigen die de witte auto hebben gezien.



De brand in de kroeg brak vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag rond vier uur uit. Omwonenden hoorden een harde klap. Toen ze naar buiten keken, zagen ze de Petjes Bar in lichterlaaie staan. Een paar mensen hoorden vervolgens een auto wegrijden.

Er is bijna niets meer over van het café aan de Doctor Ruijsstraat. De petjes Bar was veel meer dan een café. Het was dé plek waar heel het dorp bijeenkwam.