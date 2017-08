'Sexy zwembroekfoto' maakt Nederlandse waterpolomannen exotische lekkernij in Taiwan

EINDHOVEN - Afgetrainde lijven en wasbordjes overal waar je kijkt. Vriendelijk glimlachende gezichten en kleine oranje zwembroekjes. Een appetijtelijke foto van het Nederlandse waterpoloteam zorgt ervoor dat de heren als beroemdheden onthaald zijn in Taiwan. Ze doen daar vanaf vrijdag mee aan sporttoernooi de Universade.

Robin Lindhout uit Eindhoven is één van de 'Hollandse hapjes'. "Die foto is een half jaar geleden gemaakt in de krachtzaal, na een training. Op één of andere manier is 'ie hier in Taiwan op social media beland. En nu heeft iedereen het hier over de Nederlandse waterpolomannen en dat ze geen idee hadden dat die zo aantrekkelijk zijn."



Hordes fotografen

Dat Taiwanezen 16 x Hollands Glorie wel kunnen waarderen, bleek meteen al toen de waterpoloërs voet aan land zetten in Azië. "We werden opgewacht bij het vliegveld door hordes fotografen. En tijdens de training komt een filmploeg van de nationale tv langs. Die hebben de uitzendrechten niet gekocht voor de Universade, dus die krijgen een boete voor alles wat ze uitzenden. Maar dat nemen ze maar voor lief. We krijgen goodiebags aangeboden en bijvoorbeeld ook een trip langs monumenten in het land."



Waterpolocoach Robin van Galen schrijft op twitter over de hype rondom 'zijn' mannen. Hij klinkt in zijn berichtjes zowel verwonderd als vermaakt.



Verbazing klinkt ook door in de stem van de Eindhovense sportman. Logisch, want dit zijn hij en zijn ploeggenoten niet gewend. "Twee jaar geleden op de Universade in Zuid Korea kwamen er honderd mensen op onze wedstrijden af." Maar één sexy kiekje veranderde alles. "Onze wedstrijden zijn ruim vantevoren met duizend tickets helemaal uitverkocht."Maar is het eigenlijk leuk om ineens een soort exotische lekkernij te zijn? "Het is natuurlijk leuk dat mensen blij zijn met je aanwezigheid. En als we zo meer support krijgen van de lokale bevolking heeft het een positief effect. We zitten net als bij de Olympische Spelen in een atletendorp. Daardoor kunnen we ons nog steeds goed focussen op het toernooi zelf."Vrijdag treden de kersverse beroemdheden aan tegen Italië voor de eerste poulewedstrijd van Oranje op de Universade. Het grote toernooi duurt nog de hele maand. "Het ziet er prima uit hier, alles is nieuw gebouwd. Het eten is goed en we hebben de jetlag goed kunnen opvangen om hier te presteren." Lachend voegt Lindhout daaraan toe: "Het zal in elk geval goed te volgen zijn via social media!"