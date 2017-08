Drugslab gevonden in loods op bedrijventerrein Heijningen

Het lab was nog niet in gebruik. Foto: Christian Traets / SQ Vision Mediaprodukties

HEIJNINGEN - De politie heeft donderdagochtend een drugslab aan de 1 Februariweg in Heijningen gevonden. Het lab, vermoedelijk een XTC-lab, was compleet voorzien van nieuw apparatuur en nog ongebruikt. De politie heeft een man aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie was het lab niet heel groot, maar wel in staat om toch redelijk wat pillen te kunnen produceren. Het spiksplinternieuwe lab was helemaal ingericht en klaar voor gebruik. Zo ver komt het dus niet: dankzij een anonieme tip werd het lab ontdekt.



In het lab stonden grondstoffen en materialen om drugs mee te maken. Volgens eerste onderzoek gaat het om XTC en MDMA.Medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) onderzoeken het lab. Zij zullen er ook voor zorgen dat alle grondstoffen worden afgevoerd.