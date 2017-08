Vader die ex van dochter mishandelde vanwege verspreiden naaktfoto's krijgt werkstraf

DEN BOSCH - De vader die vorig jaar oktober de ex-vriend van zijn dochter gijzelde en mishandelde heeft donderdag in de rechtbank van Den Bosch 160 uur werkstraf gekregen. Stan F. uit Helmond takelde de jongen (17) toe omdat hij naaktbeelden van zijn 15-jarige dochter had verspreid.

De rechter veroordeelde hem ook tot twee dagen celstraf, maar die heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Bij de uitspraak verklaarde de rechter dat het voor eigen rechter spelen onacceptabel is. Ook het feit dat het incident een grote impact op de 17-jarige jongen had, rekende de rechter de vader zeer aan.



LEES OOK: Man gegijzeld en mishandeld in gebouw Helmond

De vader wordt ook verweten dat hij de jongen naakt zijn huis uit heeft gezet. Daardoor moest hij bloot door de straat naar huis. De jongen moest uiteindelijk aan zijn verwondingen worden behandeld in het ziekenhuis.