Jermaine heeft weer hersentumoren: 'De nachtmerrie is werkelijkheid geworden'

TILBURG - Fitnessinstructeur Jermaine de Wind uit Tilburg verliest de strijd tegen zijn hersentumoren. Eerder dit jaar kon hij door een crowdfundingsactie nog naar Amerika voor een dure behandeling. Helaas kwamen de tumoren onlangs toch weer terug.

Jermaine ligt nu in een hospice. Hij brengt veel tijd met zijn vriendin en zoontje door. Binnenkort komt een boek uit over de zware strijd die Jermaine leverde tegen de hersenkanker.



De Tilburger kreeg veel bekendheid door zijn crowdfundingsactie. Onder het motto 'Opgeven is geen optie' zamelde hij 166.000 euro in. In februari stapte hij optimistisch als altijd in het vliegtuig naar Amerika voor zijn behandeling. Een maand later bleken de acht tumoren in zijn hoofd verdwenen.



'Nachtmerrie is werkelijkheid geworden'

Eind juli stond de wereld voor Jermaine en zijn gezin weer op zijn kop. "Afgelopen 21 juli is de nachtmerrie weer werkelijkheid geworden. Weer kregen we te horen dat een tumor zo groot als een pingpongbal zijn plek aan het opeisen is in jouw hoofd", schrijft vriendin Liset op Facebook.



Daarbovenop kreeg Jermaine een paar dagen later een heftige epileptische aanval. In het ziekenhuis dachten ze dat hij nog maar een paar dagen had. Na die mededeling gold voor Jermaine nog meer dat opgeven geen optie is."Je dwong jezelf te slikken en te gaan eten, probeerde uit alle macht woorden te maken en het lukte. Je hebt zo'n grote levenslust", schrijft Liset met een groot gevoel van trots. Van het ziekenhuis in Tilburg verhuisde Jermaine vervolgens naar een hospice."Daar is hij nu met zijn vriendin en zoontje om tot rust te komen en afscheid te nemen van het leven", weet Ineke van Pelt, schrijfster van de biografie van Jermaine. "Hij blijft altijd erg optimistisch en vrolijk. Hoewel ik wel denk dat hij het voelde aankomen."De schrijfster heeft sinds een half jaar intensief contact met Jermaine en zijn familie. Ook voor haar was het slechte nieuws erg heftig. "Ik vond het wel moeilijk om hem zo te zien in het ziekenhuis. Een week eerder zag hij er nog zo goed uit", herinnert Van Pelt zich. Ze sprak hem bij Italiaans restaurant Vapiano's in Tilburg. "Daar spraken we altijd af."18 september is de boekpresentatie. Het is Jermaine's grote droom om die bij te kunnen wonen.