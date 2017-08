Vrachtwagenbrand A2 bij Vught

VUGHT - Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven is er bij Vught een vrachtwagen donderdagmiddag helemaal uitgebrand. In de richting van Eindhoven is de snelweg na twee uur weer vrijgegeven.

Aanvankelijk waren tijdens het blussen twee rijstroken gesloten waardoor er flinke file was ontstaan. Rijkswaterstaat is bezig met het afhandelen van de afgebrande vrachtwagen.



De eerste melding van de brand kwam om kwart over één binnen bij de brandweer. Bij aankomst stond de vrachtwagen van een transportbedrijf in lichterlaaie. Dit gebeurde bij hectometerpaal 124,0 net ten zuiden van Vught.