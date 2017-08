Eindhoven ontbreekt in Madurodam en dat is een schande, vindt het CDA

EINDHOVEN - Toeristen kijken dagelijks met bewondering naar de miniatuurversies van de Sint-Jan uit Den Bosch, het Textielmuseum uit Tilburg en de chocoladefabriek uit Veghel. Maar welke stad ontbreekt in Madurodam? Juist ja, Eindhoven. En dat is een schande volgens het CDA.

De lokale afdeling vindt het simpelweg niet te verdedigen dat in het populaire park niets te zien is van de grootste Brabantse stad. Terwijl Eindhoven volgens de partij genoeg heeft wat landelijke aandacht verdient.



"ASML, Philips en DAF, om maar wat te noemen", zegt raadslid Christo Weijs. "Maar ook PSV en het Pieter van den Hoogenband zwemstadion." Het raadslid stelt daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Hij wil dat de gemeente samen met Madurodam de mogelijkheden bekijkt voor een object in het park.



Niet vertegenwoordigd

Het CDA kwam deze 'misstand' op het spoor nadat een groep jonge Eindhovenaren een bezoek bracht aan het park. Het viel ze op dat de vijfde stad van Nederland helemaal niet vertegenwoordigd was. Madurodam trekt jaarlijks enkele honderdduizenden bezoekers.



LEES OOK: Sint-Jan heropend in Madurodam



Meer aandacht Randstad

Hoewel er in het park enkele Brabantse miniaturen zijn te zien - zoals ook het Markiezenhof uit Bergen op Zoom, De Moriaan uit Den Bosch en De Efteling - krijgt de Randstad veel meer aandacht. Alleen Utrecht heeft al acht gebouwen of objecten in het park staan. Amsterdam heeft er zelfs 23.



Weijs vindt dat buiten verhouding. "Nederland is meer dan de Randstad. We dragen in Eindhoven flink bij aan het Bruto Binnenlands Product. Dan mag er best wat aandacht voor de Brainport zijn."



LEES OOK: Markiezenhof volgend jaar al in Madurodam



Philips Stadion en Evoluon

Toch is de situatie niet altijd zo geweest. Tot enkele jaren geleden was Eindhoven wel in het Haagse park te zien. Maar het station werd in 2007 vervangen door het station van Utrecht. En in 2012 besloot het park het Evoluon weg te halen omdat het verouderd was.