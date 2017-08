BREDA/WANROIJ - Bel weerfotograaf Henk Voermans over de schoonheid van de bloeiende heide en je krijgt als antwoord: “Ik woon in Breda en de eerste regel van ons plaatselijke volkslied is ‘Temidden van de paarse heide...‘. Dus vertel mij wat”.

We wilden Henk ook niks vertellen, we hadden een vraag. Of hij foto’s van die bloeiende heide met ons wilde delen, gewoon omdat we daar van genieten en nooit genoeg van kunnen krijgen. Henk doet niks liever.



Bouwvakker

Tot voor een jaar of veertien was hij bouwvakker. Altijd op voor dag een dauw en altijd druk, druk, druk. Tijd voor hobby’s had hij niet maar hij zag wel elke ochtend op weg naar een karwei hoe mooi de wereld kon zijn. Hij dacht er wel eens over daar foto’s van te maken, maar ja zo’n busje met bouwvakkers kan natuurlijk niet steeds even langs de weg gaan staan.



Toen Voermans met pensioen ging kreeg hij een oud cameraatje van zijn zoon. Dat was nog met filmrolletjes. Hij trok er op uit, de natuur in. Niet elke dag heel vroeg, want hij wilde na zoveel jaar buffelen in de bouw ook wel eens uitslapen.



Aan huis gekluisterd

Zo af en toe ging hij vroeg, maar meestal ook later. Henk fotografeerde alles wat hij mooi vond en ging over op digitaal. Dat gaf hem de mogelijkheid zijn foto’s op internet te zetten. Toen bleek dat heel veel mensen zijn foto’s mooi vonden. Wat begon als een tijdspassering is nu heel anders geworden. “Er zijn zoveel mensen die aan huis gekluisterd zijn en die niet meer van de natuur of mooie dingen in de stad kunnen genieten. Voor die mensen maak ik die foto’s”, aldus Henk Voermans. Een fotograaf als venster op de wereld van mensen die zelf niet meer de deur uit kunnen.



Marga Nuijs uit Wanroij stuurde ook twee foto’s van de heide. Zij is elke ochtend samen met haar hond in de natuur te vinden. De hond moet uitgelaten worden en dan is het volgens Marga een kleine moeite om de camera mee te nemen.



Rustig en stil

Zo begon het allemaal, maar ondertussen is het een passie. Ze volgde de fotovakschool, werd lid van een fotoclub en heeft binnenkort een eigen expositie in kasteel Tongelaar in Mill van foto’s die zij in de omgeving maakte.



Waarom gaat een mens elke morgen vroeg de natuur in. “Dan is de natuur op z’n mooist en het is rustig en stil. En de natuur is geen dag hetzelfde”, zegt Marga.