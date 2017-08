Schoonzoon Klaas Otto veroordeeld voor bewaren kogels

BREDA - De rechtbank in Breda heeft de schoonzoon van Klaas Otto veroordeeld voor verboden wapenbezit. De man (33) had honderden kogels bij zijn moeder in huis liggen.

De politie arresteerde schoonzoon Paul G. en een zoon van Otto op 17 februari. Enkele uren daarvoor gaf de schoonzoon nog interviews over de heftige arrestatie van Otto.



Kogels

Agenten deden een paar dagen later huiszoeking bij de moeder van de verdachte in Zwijndrecht en vonden daar 380 kogels. Het waren diverse soorten patronen, waaronder ook 45 zogenoemde stopkogels. Dat zijn kogels die in het lichaam blijven steken.



De verdachte verklaarde bij de politie dat ze niet van zijn moeder waren en dat hij er meer van wist. "Hij bewaarde ze voor een overleden vriend", vertelde zijn advocaat donderdag tegen de politierechter. Wie die vriend dan was dat weigerde de verdachte te zeggen.



Fout

Op de zitting kwam ook nog ter sprake dat de verdachte 24 uur lang onterecht in de cel heeft gezeten voor deze zaak. De politie maakte een fout en had hem eerder moeten vrijlaten.



De officier van justitie erkende die vormfout maar wees op de 'bedenkelijke omstandigheden', zoals ze het noemde: de familieband met Klaas Otto. Ze eiste dan ook 120 uur werkstraf en vier maanden voorwaardelijk



Lagere straf

De rechter vond die opmerking over de relatie met Otto 'niet zo interessant' in dit dossier. Maar hij vond dat het voorarrest onrechtmatig was en gevolgen moet hebben voor de straf. Honderd uur werkstraf en 1 maand voorwaardelijk, legde hij op.



Paul G. was in de zaak Otto ook in beeld als verdachte van afpersing. Dat speelde ten tijde van de munitievondst. Of hij nog steeds verdachte is dat is onduidelijk.



Horloges

Hij is ex-lid van No Surrender en heeft een bedrijf dat handelt in horloges. De verdachte zelf was niet op de zitting omdat hij op vakantie is.