Danny Verbeek wil op termijn weer eredivisie spelen met FC Den Bosch

DEN BOSCH - FC Den Bosch hoopt komend seizoen op de ommekeer. Na drie magere jaren is het de bedoeling dat de club sportief weer eens wat voorstelt. Danny Verbeek is één van de spelers die de club weer een smoel moet geven. Te beginnen vrijdag thuis tegen Jong AZ. "We hebben een magere begroting, maar streven het hoogste na."

Danny Verbeek vierde afgelopen mei nog feest met NAC Breda. Die club promoveerde naar de eredivisie, maar Verbeek besloot toch over te stappen naar zijn oude liefde FC Den Bosch. Door een stapje achteruit te doen, hoopt hij er straks twee vooruit te maken.



Eredivisie blijft het doel

"Dat is wel de bedoeling", zegt Verbeek. "Ik probeer hier bij FC Den Bosch mijn carrière weer op de rit te krijgen. Het is mooi dat ik dat kan doen bij mijn eigen cluppie. Als we die twee dingen weer op de kaart kunnen zetten, zou dat mooi zijn. Op de lange termijn is mijn doel wel om weer eredivisie te spelen."



Oude rot

Want Verbeek, die zijn loopbaan zag stagneren door blessures, moet natuurlijk ook belangrijk worden voor de club. Bij FC Den Bosch is hij, hoewel pas 26 jaar, een oude rot.



"Ik ben blij met Danny", zegt Wil Boessen, de nieuwe coach van de Bosschenaren. "Echt een jongen van de club, die een kwaliteitsinjectie geeft. Maar hij moet ook jonge spelers gaan begeleiden en dat vindt hij wel leuk. Hij gaat er echt mee aan de slag, je ziet hem bezig zijn op trainingen. Soms vergeet hij zichzelf, maar daar heb ik geen moeite mee. Het is aan mij om hem daarin te begeleiden."



"In deze groep ben ik een wat oudere speler met wat meer ervaring dan de meeste jongens", zegt de aanvaller er zelf over. "Het is iets anders dan ik gewend ben en ik denk dat dit wel goed gaat komen."



Magere begroting

FC Den Bosch moet proberen dit seizoen enkele mindere jaren achter zich te laten en zorgen voor een sportieve ommekeer. Toch mag er nog niet teveel verwacht worden. Tussen plaats tien en veertien eindigen, lijkt een reële doelstelling.



"Dat is een aardige inschatting", zegt Danny Verbeek hierover. "Je moet realistisch zijn natuurlijk. De laatste drie jaar is het qua resultaat heel mager geweest en op basis daarvan moet je je geen illusies maken. Natuurlijk streven we altijd het hoogste na, maar we hebben een magere begroting en kunnen niet alle spelers halen die we willen."



'We gaan veel energie geven'

Trainer Wil Boessen erkent dit en tempert daarom ook de verwachtingen. "Het is wel spannend", zo zegt hij aan de vooravond van de nieuwe competitie. "Maar we gaan ons niet vastpinnnen op een bepaalde positie, want de grootste doelstelling is talent ontwikkelen."



"We geven de mensen de ruimte om fouten te maken en om zich te ontwikkelen. Maar je kan wel verwachten dat er heel veel energie wordt gegeven. Maar de veertiende plek vind ik te laag", aldus Boessen.



FC Den Bosch opent de competite vrijdagavond met een thuiswedstrijd in het eigen stadion. Tegenstander is de debutant in de Jupiler League, Jong AZ.