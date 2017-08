RKC met dubbel gevoel competitie in: 'Selectie is beter, maar smaller'

WAALWIJK - RKC Waalwijk gaat de zaken iets anders aanpakken in het nieuwe seizoen. De ploeg wisselt van spelsysteem en de verdediging heeft een kwaliteitsinjectie gekregen. Toch zijn ze in Waalwijk niet helemaal tevreden, zo vlak voor het openingsduel van vrijdag tegen FC Emmen. Beoogde versterkingen kiezen namelijk vaak voor andere clubs.

Coach Peter van den Berg windt er geen doekjes om. De coach van RKC Waalwijk is nog niet helemaal tevreden over de samenstelling van zijn selectie voor de nieuwe competitie.



'Spelers kiezen voor andere clubs'

"Mijn selectie is beter dan vorig seizoen, maar wel smaller", zegt RKC-trainer Peter van den Berg. "Daar schuilt ook een beetje het gevaar. Ik wilde er eigenlijk nog een paar spelers bij hebben. Maar de spelers waar we contact mee hebben gehad, kiezen vaak voor andere, wat grotere clubs."



Volgende stap

Na de degradatie kende RKC twee lastige jaren, maar afgelopen seizoen krabbelde de club weer omhoog en haalde zelfs de play-offs. Het blijkt nu toch lastig om de volgende stap te maken.



"We hebben net achter het net gevist", verklaart Van den Berg, die blijft zoeken naar versterking. "De spelers waar we contact mee hebben gehad, zaten in een net iets hoger segment dan we hadden. Die kiezen dan vaak voor wat grotere clubs waar meer betaalt wordt, eredivisie of het buitenland. Dat is heel jammer voor de kwalitietsimpuls voor onze groep."



Doelstelling is play-offs

Toch zitten ze bij RKC niet bij de pakken neer. Doelstelling is om - net als vorig seizoen- de nacompetitie te halen. Dat gaat de ploeg wel op een andere wijze proberen te bereiken. Bij een gebrek aan vleugelspeler schakelt RKC over een spelsysteem met twee spitsen.



"Het is moeilijk in te schatten wat je van ons kan verwachten", zegt aanvaller Johan Voskamp. "De Jupiler blijft een bijzondere competitie met een aantal kanshebbers voor de titel. Maar daar horen wij niet bij."



`Aanvallend ingeleverd, verdedigend sterker´

"Aanvallend hebben we wat ingeleverd, maar verdedigend zijn we denk ik sterker geworden. Verdedigende stabiliteit is belangrijk en aanvallend moeten we kijken of het allemaal past."



Vrijdag zal RKC er moeten staan, want dan beginnen ze aan de competitie met een thusiwedstrijd tegen FC Emmen. "Heerlijk", zegt Voskmap. "Ik kan niet wachten.`