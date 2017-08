Het Brabants Stripspektakel verwelkomt superhelden!

VELDHOVEN - Met 5000 vierkante meter en meer dan 800 meter aan stands komt de 32e editie van het het Brabants Stripspektakel er weer aan! Op 2 en 3 september kunnen de comic fans weer in Veldhoven rondstruinen.

Er komen meer dan 100 internationale standhouders en heel veel stripmakers uit binnen- en buitenland. Zo kun je je je Suske en Wiske of Donald Duck laten signeren.



Meer beleving

De organisatie van het Stripspektakel is al jaren bezig om op de beurs een belevingswereld te creëren. Zo zijn er veel doe-activiteiten die stripgerelateerd zijn. Zo kunnen kinderen een superheldendiploma behalen en leren tekenen.



Superhelden

Ook kun je een meet and greet met bekende figuren doen. Zo kun je Elsa van Frozen een hand geven, maar ook Anna en sneeuwpop Olaf! Aan superhelden op deze editie geen gebrek, een reusachtige opblaas-Spiderman verwelkomt de bezoekers bij de ingang.



Natuurlijk kunnen de echte stripfanaten speciale edities van verschillende stripuitgaven kopen. Zo komen van bijvoorbeeld Garfield en de Rode Ridder bijzondere versies uit.



De Roestige Ridder

Tekenaar Arjen Vriezekolk uit Valkenswaard verkoopt op het Stripspektakel de eerste versie van De Roestige Ridder. Hij is een goedgelovige en naieve jongeman met als huisdieren een roze olifant en vijf tijgers. Per pagina zie je een kort verhaaltje zonder tekst. Arjen werkt al aan deel twee.