Dode man in Zuid-Willemsvaart is 33-jarige Helmonder, politie gaat niet uit van misdrijf

HELMOND - Het lichaam dat woensdagavond in de Zuid-Willemsvaart in Helmond is gevonden is van een 33-jarige man uit die plaats. De politie gaat er niet vanuit dat er sprake is van een misdrijf.

Het lichaam van de man werd gevonden door een tiener . Hij sprak een man aan en die heeft de brandweer gebeld en de jongen naar huis gestuurd.Het slachtoffer lag ter hoogte van het Piet van Bokhovenpad in het water. Zijn lichaam werd rond kwart over zeven 's avonds gevonden.