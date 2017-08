Op pad met de kermiscontroleur: 'Kijk, hier kan een kind zich aan snijden' [VIDEO]

DEN BOSCH - Een groot ongeluk in een attractie op de Tilburgse kermis waarbij een 3-jarig jongetje gewond raakte. En natuurlijk dat gruwelijke ongeluk in Amerika op een kermis. Hoe veilig zijn kermisattracties? Om de zoveel tijd moeten attracties gekeurd worden. Maar hoe gaat zo’n controle?

Michel Harinck is inspecteur bij keuringsinstantie TÜV Nederland. Hij inspecteert donderdag een draaimolen op de kermis in Den Bosch. De keuring gaat op afspraak met de eigenaar. Je kan het vergelijken met de APK van een auto. Om de één tot drie jaar, afhankelijk van de heftigheid van de attractie, moet deze gekeurd worden.



Stap 1: De papieren

“Goedemorgen, ik kom voor de keuring.” Michel begroet de exploitant van de draaimolen. In het huisje met de kassa liggen het rapport van de vorige keuring, het logboek en het certificaat klaar. “Ik kijk bijvoorbeeld wat er in het vorige rapport stond aan opmerkingen. Dan ga ik daarna kijken of die zijn opgelost”, vertelt Michel.



Stap 2: Staat ie goed

Na het controleren van de papieren, loopt Michel om de draaimolen heen. “Ik begin met de ophanging van de decoratie”, vertelt de inspecteur. “Ik kijk of ze goed vast zitten.” Dan gaat hij op zijn knieën zitten en kijkt met een zaklamp onder de draaimolen. “De meeste attracties hebben pootjes eronder. Als de ondergrond niet vlak is moeten die verder opgevuld worden met houten blokken. Ik kijk of dat goed gedaan is.”



Stap 3: Hoe is de contructie:

Elk hoekje en elk gaatje wordt door Michel bekeken. Met zijn zaklamp controleert hij elke verbinding van de constructie van de draaimolen. "Ik kijk bijvoorbeeld of alle borgpennen er wel in zitten", zegt hij. Een van de wagentjes is er later ooit bijgezet. "Ik zie dat aan de verlenging van de steun. Ik let daarom extra goed op de lasnaad."



Stap 4: Kan je er veilig in?

De draaimolen bestaat uit allemaal wagentjes. De inspecteur van TÜV Nederland loopt ze één voor één na. Hij kijkt of alle verbindingen goed vast zitten, controleert de hele constructie van de molen en hij checkt ook of elk karretje veilig is: “Ik let op scherpe randjes. Kinderen zouden er zich aan kunnen snijden. Michel rommelt wat aan een stuur van een wagentje. “Als er teveel speling op zit, kunnen vingers knel komen te zitten.”



Stap 5: De elektrische installatie

In het kassahuisje zit de kast met de elektrische installatie. Ook deze wordt helemaal gecontroleerd. “Ik kijk vooral naar de aardlekschakelaar, de zekeringen en naar de algemene staat van de kast”, zegt Michel. “Soms wordt de elektrokast gebruikt als voorraadkast voor reserveonderdelen. En dat is niet de bedoeling. Dat is hier gelukkig niet zo.”



Stap 6: Draaien

Je wilt natuurlijk ook weten of de attractie het goed doet. Dus zet Michel hem aan. Hij pakt zijn telefoon erbij als stopwatch. “Ik wil weten hoe snel de draaimolen ronddraait. Dat is iets dat we bij elke controle checken om te kijken of daar veranderingen in zijn. Vooral als een attractie na verloop van tijd sneller gaat draaien is er iets aan de hand.” En ook de noodstop wordt gecontroleerd. Die doet het goed, concludeert Michel.



Stap 7: De sticker

En als alles gecontroleerd is, en goed is, krijgt het rapport een stempel en de attractie een sticker zodat iedereen kan zien dat deze draaimolen voor de komende drie jaar gekeurd is.