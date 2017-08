Ward haalde zeven tienen en is toegelaten op Cambridge: 'Ik ben hartstikke blij'

UTRECHT - “Het wordt vanavond een mooi feestje op de introductieweek in Utrecht.” Ward van der Schoot uit Breda gaat flink vieren dat hij wiskunde gaat studeren. Niet in Utrecht, maar in Engeland. De 18-jarige studiebol hoorde donderdag dat hij is toegelaten op de University of Cambridge.

De toekomstig student had zich voor de zekerheid ingeschreven op de Universiteit Utrecht. Ook daar is hij toegelaten, maar aan de studie zal hij niet meer beginnen. Wel is Ward deze week in de stad te vinden omdat hij zich had opgegeven voor de Utrechtse Introductie Tijd (UIT).

“Ik ben deze week wel ingegaan met het idee van: ‘hier ga ik studeren’. Maar het was wel echt plan B. Ik wilde gewoon heel graag naar Cambridge. Dus ik ben hartstikke blij dat het gelukt is”, vertelt de Bredanaar.



Zeven tienen

Ward wilde zo graag naar de universiteit in Engeland dat hij zelfs niet tevreden was met de zes tienen op zijn eindexamenlijst. Een negen voor Natuurkunde vond hij niet voldoende en dus deed hij een herkansing om er een tien van te maken. Wat ook lukte.



ZIE OOK: Studiebol Ward heeft zes tienen op zijn eindlijst, maar doet toch een herkansing



“Misschien dat ik met die zes tienen ook wel was toegelaten, maar ik vond het toch fijn. Vanochtend kreeg ik te horen dat ik de toelatingstest heb gehaald en ben aangenomen”, zegt hij. En met deze score is hij wél tevreden. “Je moest 72 van de 120 halen. En ik heb 85 gehaald."



Hij wordt dus student wiskunde. “Het moeilijkste van het moeilijkste. En dat kan alleen op Cambridge. Ik vind het gewoon heel leuk. Ik zie het als een soort puzzeltje en als je het goed doet, kun je het altijd stap voor stap oplossen.”



Zin in

Hij heeft heel veel zin om aan zijn avontuur in het buitenland te beginnen. “Nu ben ik alleen nog voor de gezelligheid in Utrecht. Ik heb nu ook nog een maandje langer vakantie. Ik begin in oktober in Engeland en ga daar eind september naartoe. Ik krijg een kamer op de campus.”