Helmond Sport-watcher Valentijn behoudend over komend seizoen

HELMOND - Helmond Sport-watcher Valentijn Valentijn kijkt uit naar het komende Jupiler League seizoen, maar blijft behoudend in zijn voorspellingen. Dat vertelde hij donderdag in Afslag Zuid.

“We hebben door transfers een bredere, fysiekere selectie. Vooral met de komst van Brandon Ormonde-Ottewill van Swindon Town, die is eigenlijk te goed voor Helmond Sport”, vertelt Valentijn.



Zwaar programma

Helmond Sport begint het seizoen met wedstrijden tegen Volendam, Jong PSV en Ga Ahead Eagles. “Het is meteen een zwaar programma. Ze moeten het laten zien. Het zag er tijdens de oefenwedstrijden verzorgd en opbouwend uit. Beter dan vorig jaar.”



Middenmoot

En ondanks het enthousiasme en de nieuwe spelers, durft Valentijn geen gewaagde voorspellingen te maken. “Volgens mij eindigen ze ergens tussen de negende en de twaalfde plek, in de middenmoot. Hopelijk worden ze negende, want dan doen ze mee met de play-offs. En dan doen ze het altijd goed.”