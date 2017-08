Wooncorporatie pakt 'onveilige' balkons in Steenbergen aan

STEENBERGEN - Wooncorporatie Stadlander gaat in Steenbergen 39 balkons van woningen stutten. Bij een onderzoek van de wooncorporatie bleek dat de balkons niet meer voldoen aan de eisen. Er is geen direct gevaar, maar er zijn wel voorzorgsmaatregelen nodig.

Het gaat in totaal om 28 woningen die verhuurd worden en elf particuliere woningen met uitkragende balkons. Tien woningen aan de Sint Ontcommerstraat, twaalf woningen aan de Ravelijnstraat en zeventien woningen aan de Stadshillen worden maandag gestut.

Na het instorten van negen balkons in Leeuwarden (2011) droeg het ministerie van Binnenlandse Zaken eigenaren van appartementencomplexen op hun balkons te laten inspecteren. Dit zou vóór 1 juli 2017 achter de rug moeten zijn. Het gaat landelijk om duizend galerijflats die in de periode 1950 - 1970 zijn gebouwd.



Beneluxflat

Toch kan er altijd nog iets gebeuren. In Roosendaal brak zondag 13 augustus een zijkant van een balkon van de Beneluxflat af. De zijkant kwam neer op het dak van het winkelcentrum wat zich onder de flat bevindt. Niemand raakte gewond.



Geen direct gevaar

Ook in Bergen op Zoom is gebleken dat er balkons ‘onveilig’ zijn. Bij het gebouwencomplex De Gentiaan blijken de galerijen niet meer te voldoen aan de eisen. De eerste verdieping wordt maandag gestut. Op de derde verdieping zullen ook een paar onderdelen ondersteund gaan worden.

Stadlander benadrukt dat de balkons niet direct gevaarlijk zijn. Er is geen materiaal of beton aangetast. De betrokken bewoners zijn geïnformeerd over de situatie.