De Brabantse economie is booming

BREDA - De toekomst ziet er rooskleurig uit voor de Brabantse economie. Het vertrouwen van zowel producten als consumenten groeit en het aantal werklozen blijft maar dalen. Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) komen er gouden tijden aan.

Het is volgens de SER Brabant een sneeuwbal effect. “Je ziet een spiraal ontstaan waarbij mensen meer baanzekerheid hebben en dan meer gaan besteden in bouwmarkten, detailhandel en horeca. Iedereen profiteert daarvan mee, en op die manier wordt de lokale economie ook gestimuleerd”, zegt Leo Dubbeldam. “Dat is natuurlijk een opmaat voor een hele gouden toekomst.”



Aantrekkende huizenmarkt

Ook de huizenmarkt trekt aan. En in een nieuw optrekje (of oud optrekje) kan een blitse inrichting niet ontbreken. Op de woonboulevards merken ze dat. “Een paar jaar geleden merkte je dat mensen alleen een nieuwe bank kochten als hij versleten was. Nu nemen ze ook de salontafel mee en de bijpassende eettafel”, zegt Bart Reinders van de Trendhopper. “Ook het aantal bezoekers op bijvoorbeeld een zondag is inmiddels verdubbeld.”

Meer Brabantse bedrijven

De economische groei is niet alleen een gevoelskwestie. Bij de Kamer van Koophandel zien ze het ook aan de cijfers. “Bij de inschrijvingen in ons handelsregister”, zegt Willo Eurlings. “We zien dit jaar in vergelijking tot vorig jaar al drie procent meer bedrijven. Bovendien is dat ruim één procent meer dan het landelijk gemiddelde.”

Volgens Eurlings zit die groei vooral in drie sectoren: de bouw, de logistiek en de gezondheidszorg. “Het gaat goed met de economie dus wordt er meer gebouwd en er is meer vervoer nodig. In de gezondheidszorg zien we een dubbeleffect. Voor de vergrijzing is er meer zorg nodig. Maar denk ook aan kinderdagverblijven, want mensen gaan meer aan het werk, en hebben meer behoefte aan opvang.”

Dé exportprovincie

In Brabant gaat het vooral goed met de logistiek. “Brabant is een provincie die sterk afhankelijk is van de export”, zegt Eurlings. “Niet alleen voor doorvoer uit de haven, maar echt producten die hier gemaakt worden. Die moeten uiteraard ook vervoerd worden.”