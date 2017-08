23-jarige Eindhovenaar op nationale terroristenlijst

EINDHOVEN - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een 23-jarige man uit Eindhoven van Turkse komaf toegevoegd aan de nationale terroristenlijst. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad donderdag.

Op de nationale sanctielijst terrorisme staan personen en organisaties die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Hun bankrekeningen worden geblokkeerd, zodat het voor deze mensen lastiger is om terreurdaden te plegen of er financieel bij betrokken te zijn.



Volgens het ED kunnen familie en vrienden nu ook niets meer naar de man overmaken. Als zij dit wel doen, kan dat een boete of gevangenisstraf betekenen.