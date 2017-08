Carlijn hield zich schuil in winkel na aanslag op Ramblas: 'Het is zo onwerkelijk'

Veel politie op de been in Barcelona. (Foto: ANP)

BARCELONA - “Vreselijk leed is er aangericht.” De 27-jarige Carlijn Teeven uit Waalre beseft nog niet goed wat er is gebeurd. Ze schuilde in een winkel nadat een busje op voetgangers op de Ramblas in Barcelona inreed. Er vielen zeker dertien doden en tientallen gewonden.

De journaliste vertelde haar verhaal aan RTL Nieuws. Ze woont en werkt sinds vier jaar in de Spaanse stad. Ze wilde gaan kijken wat er aan de hand was en werd toen tegengehouden door een agent. “Ik ben een winkel ingeduwd om te schuilen en heb daar een half uur gezeten.”



'Paniek in ogen'

Een medewerker liet Teeven binnen. “Er zaten meer mensen binnen te schuilen. De paniek stond in hun ogen.” Ook zag ze mensen in paniek op straat. Ze waren aan het huilen, rennen en keken in paniek op hun telefoons. "Het is zo onwerkelijk wat er gebeurt. Echt verschrikkelijk."



Het busje reed eind van de middag in op de voetgangers. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een andere verdachte zou volgens Spaanse media zijn doodgeschoten. Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag opgeëist.

Rare sfeer

Carlijn vertelt dat er een rare sfeer in de stad hangt. De Ramblas is afgezet en de winkels zijn dicht. Er zijn veel agenten, er hangen helikopters in de lucht en ambulances rijden af en aan. “Het is normaal ontzettend druk en levendig hier, nu is de sfeer heel ingetogen. Vreselijk om deze plek te kiezen.”