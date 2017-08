NAC Breda cancelt optreden Snollebollekes onder druk van fans

BREDA - NAC heeft voor zondag een optreden van de feestact Snollebollekes afgelast. De Bredase voetbalclub geeft hiermee gehoor aan een deel van de eigen aanhang die dat niet wilde. De Snollebollekes zouden voor het thuisduel tegen PSV het nummer 'Links Rechts' ten gehore brengen.

Het liedje 'Links Rechts' van de Snollebolleks werd in mei in Breda razend populair tijdens de play-offs. De supporters van NAC zongen het liedje op de tribunes en gingen daarbij, zoals de titel al zegt, massaal van links naar rechts.



Internationale pers

Bij het promotiefeest dat volgde, nam het zelfs groteske vormen aan. Bij de huldiging bij het stadion en op de Grote Markt gingen duizenden los op het nummer. Het haalde zelfs de internationale pers.



De lol is er af

Het nummer werd vervolgens afgelopen EK 'overgenomen' door de fans van het Nederlands vrouwenelftal. Ook daar ging men af en toe en masse van links naar rechts. Hierdoor was de lol er wel een beetje af voor veel NAC-fans. Zeker nadat het liedje ook afgelopen week bij FC Utrecht te horen was.



Het idee om de Snollebollekes voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen PSV op te laten treden, viel dan ook niet bij iedereen in de smaak. Sterker nog, het zorgde voor verdeeldheid onder de Bredase fans. NAC besloot daarop donderdagavond om het optreden maar te cancellen."Dat is een goede beslissing", zegt Sander Rademaker, voorzitter van de Clubraad van NAC. "Het was erg leuk tijdens de play-offs, maar om dat nu te doen is niet des NAC's. Dat moet spontaan gebeuren. Ik denk dat de helft van de supporters voor was en de helft tegen. bovendien staat zo'n optreden op gespannen voet met het cultuurhandvest van NAC."