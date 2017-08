Dementerende ouderen geraakt door musical met liedjes uit jeugd

CUIJK - Muziek maakt veel los bij mensen. Zo brengt muziek uit onze jeugd vele herinneringen naar boven. Het brengt ons terug naar momenten van verliefdheid en verdriet. Dat gebeurt ook bij dementerende mensen. Daarom werd woensdagavond een musical met liedjes uit de jaren vijftig opgevoerd in verzorgingstehuis Pantein in Cuijk.

"Je ziet dat het mensen raakt, wanneer ze liedjes uit hun jeugd horen", zegt actrice Astrid Nijssen. Zij schreef de musical en samen met drie collega's voert ze hem op. "Ik heb zelf in verzorgingstehuizen gewerkt en zag dat hoe het mensen raakt. Dat inspireerde mij om de musical te schrijven."



Meezingen

In het stuk komen veel bekende liedjes uit vervlogen tijden terug. Een enkeling uit het publiek leeft op en begint zachtjes mee te zingen. Alleen al daarom is het volgens Henk Hermes een succes te noemen. Hij is coördinator in de insteling. "Vanmiddag kwam er zelfs een dochter van een van de bewoonsters naar ons toe. Ze vertelde dat haar moeder spontaan werd herinnerd aan haar jeugd en daarover begon te vertellen. Dat raakte me zo diep."



Een man die in het publiek zat bekende ook geraakt te worden door de voorstellen. "Het bracht me zo terug naar mijn jeugd met al die bekende liedjes. Ik heb er echt van genoten."