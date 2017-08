Van foto's maken op het veld naar zelf spelen: Ireen van den Assem doet mee aan EK hockey

TILBURG - Ireen van den Assem kan niet wachten om op het veld te staan tijdens het EK hockey in Amsterdam. De 27-jarige Tilburgse maakt vrijdag haar debuut op een groot toernooi. In 2014 was ze al wel op het WK in Den Haag, maar in een andere rol.

Van den Assem werkte drie jaar geleden voor haar stage mee aan een campagne om Nederland in de WK-stemming te krijgen. Ze hield zich bezig met social media en maakte foto’s van fans. Ook was ze verantwoordelijk voor de kinderen die samen met de speelsters het veld opliepen.



'Moeilijke rol'

“Ik vond het soms een moeilijke rol, omdat ik die meiden goed ken. Ze waren gefocust op de wedstrijd en ik wilde hen niet uit hun concentratie halen. Ik wist hoe het is om klaar te staan voor de wedstrijd begint”, vertelt ze aan Hockey.nl.



De hockeyster speelde al wel in Oranje, maar heeft nog niet op een groot toernooi meegedaan. Ze vond haar rol in 2014 dan ook dubbel. Zo vergat ze na de halve finale foto’s te maken toen Oranje had gewonnen van Argentinië. “Tijdens hun ereronde kwamen de speelsters dolblij mijn kant op. Ik heb ze een knuffel gegeven en ze gefeliciteerd met het bereiken van de finale. Toen ze doorliepen, keek ik naar mijn camera en zag ik dat ik geen beelden had gemaakt.”Dit keer staat ze dus niet als fotograaf, maar als speelster op het veld. En daar heeft ze zin in. “In Den Haag heb ik van dichtbij meegemaakt wat zo’n toernooi losmaakt bij het publiek. Het was een bizar mooie sfeer. Een sfeer die ik in het hockey nog nooit heb meegemaakt. Ik kreeg er kippenvel van’, zegt ze tegen de nieuwssite.