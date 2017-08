Verhoogd gehalte ammonium in water, waterschap neemt maatregelen

AARLE-RIXTEL - Waterschap Aa en Maas heeft een verhoogd gehalte ammonium aangetroffen in het afvalwater van de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Het waterschap heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat vervuild water via de rioolwaterzuivering in de Aa terechtkomt.

Hoe het verhoogde gehalte ammonium in het water terecht kon komen, is nog niet bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan door het waterschap en de gemeente Helmond.



Na de constatering van het verhoogde ammoniumgehalte in het afvalwater heeft waterschap Aa en Maas de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel korte tijd stilgelegd en doorgespoeld met schoon water.