Jongen (14) buiten levensgevaar na ongeluk in Servië waarbij zijn moeder omkwam

BELGRADO/EINDHOVEN - Het gaat steeds beter met de jongen van 14 uit Eindhoven die zondag zwaargewond raakte bij een ongeluk in Servië. Hij is inmiddels buiten levensgevaar, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Zijn moeder kwam bij het ongeluk om het leven.

Volgens de krant moet het gezin van Turkse komaf nog zeker tot woensdag in Servië blijven. De jongen ligt er nog in het ziekenhuis en ook de papierwinkel moet worden afgewikkeld.

De moeder van het gezin is inmiddels in Turkije begraven, laat een familielid aan de krant weten. Op het moment van het ongeluk zat een van de dochters uit het gezin achter het stuur.

Sloeg over de kop

De jongen werd in eerste instantie kunstmatig in coma gehouden. Inmiddels herstellen zijn hoofdwonden goed en reageert hij weer op familie.



Het gezin was op de terugweg naar Nederland na een vakantie in Turkije toen het noodlot toesloeg in de buurt van de Servische hoofdstad Belgrado. Ze hadden net gerust en waren van chauffeur gewisseld. De dochter moest uitwijken voor een vrachtwagen. Vervolgens raakte de auto onbestuurbaar en sloeg over de kop.