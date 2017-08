Vijftig jaar duivenmelker en nu betrapt op fraude: 'Mijn vader draait zich om in zijn graf'

WAALWIJK - "Het is mijn levenswerk, ik heb er vijftig jaar lang alles voor gedaan en nu moet ik het door een stomme fout opgeven." Wroeging, spijt en schaamte heeft Wim Snels uit Waalwijk. De duivenmelker werd betrapt op fraude bij een internationale wedstrijd. Hem hangt nu een jarenlange schorsing boven het hoofd.

Zestien jaar was Wim Snels toen hij begon met duiven. Hij won veel prijzen, is 25 jaar voorzitter van de plaatselijke postduivenvereniging en ging zelfs met vervroegd pensioen om meer tijd aan zijn sport te kunnen besteden. "Ik ben in de voetsporen getreden van mijn vader. Die man draait zich om in zijn graf na wat ik gedaan heb."



Tot twee keer toe fraudeerde Wim Snels met de chips van zijn wedstrijdduiven. Daardoor leek het alsof vogels die nog onderweg waren alweer bij hem thuis waren. Na de eerste keer was er argwaan ontstaan, waarna de wedstrijdleiding in Frankrijk bij een volgende wedstrijd een duif van Wim achterhield. Volgens Wim was die duif in de snelste tijd naar huis gevlogen.



'Eerlijk zijn, heb ik altijd gezegd'

Hij begrijpt nog steeds niet wat hem bezield heeft om te frauderen. "In mijn gezin, op mijn werk, ik heb iedereen altijd voorgehouden om eerlijk te zijn. En nu doe ik zelf zoiets." Wim vergelijkt het met een sporter die doping gebruikt.



"Ik ben ontzettend gedreven, ik wilde zo graag weer winnen." Alles had hij eraan gedaan om zijn duiven goed voor te bereiden voor de wedstrijden. En toen werden de jonge duiven een beetje grieperig.



Levenswerk naar de knoppen

Nadat hij betrapt was heeft hij meteen zijn bestuursfuncties in de regio en ook zijn voorzitterschap van PV De Postduif neergelegd. "Ik vind het ontzettend erg voor de vereniging, dat zij nu beschadigd zijn door wat ik gedaan heb."



De kans is groot dat Wim nu door het Instituut Sportrechtspraak veroordeeld wordt tot een jarenlange schorsing. "Dit is mijn levenswerk, maar door mijn stomme fout zal ik het weg moeten doen."