Prostituees betrapt in Van der Valk Hotel Vught, gemeente stelt gebiedsverboden in

VUGHT - In Hotel Vught zijn vorige week twee keer prostituees betrapt die illegaal aan het werk waren. Dat meldt de gemeente Vught. Tijdens controles van de politie bleken er vrouwen in het hotel kamers te hebben gehuurd waarin ze hun werk deden als prostituee.

De politie heeft waarschuwingen gegeven en er zijn gebiedsverboden opgemaakt vanwege illegale prostitutie. Vught hanteert een zero-tolerance beleid als het gaat om criminaliteit. “Dat geldt voor wietplantages, drugspanden, maar ook voor illegale prostitutie”, aldus burgemeester Van de Mortel.



Geen mensenhandel

Op vrijdagavond 11 augustus vond de politie in twee kamers vrouwen met een klant. De klanten zijn verhoord en gewaarschuwd. Uit verder onderzoek blijkt dat er geen sprake is geweest van gedwongen prostitutie of mensenhandel.



Op woensdag 16 augustus zijn opnieuw controles gedaan, nadat het hotel klachten had vanwege overlast. De situatie in de hotelkamer was zo verdacht, dat de gemeente de directie van het hotel verzocht heeft om betrokkenen op een zwarte lijst te zetten. Zodat ze in de toekomst geweerd kunnen worden.



Hoe herken je een prostituee?

General Manager Peter Raaijmakers van Hotel Vught vertelt dat het hotel nauw samenwerkt met de politie. "Als we alleen al denken dat er iets niet klopt, nemen we contact op met een speciale politie-eenheid. Zij komen dan langs, we gaan dan samen de kamer binnen. Wij willen geen prostituees in huis."



Raaijmakers vertelt dat zijn receptionistes getraind zijn om verdachte omstandigheden te doorzien. "We leren ze hoe je een prostituee kunt herkennen. Je kijkt naar leeftijd en uiterlijk. Als mensen contant willen afrekenen en ze willen geen ontbijt de volgende morgen, dat is vaak ook een signaal. Je handelt veelal op je intuïtie."



Zwarte lijst

De zwarte lijst wordt volgens hem gebruikt door hoteliers in de omgeving. "We brengen bij zo'n situatie de hotels in de omgeving op de hoogte, zodat ook zij in de gaten houden wie er bij ze binnen komen. We willen met z'n allen de prostitutie in hotels reduceren tot nul."



Alle betrokkenen een gebiedsverbod gekregen. Ook Hotel Vught is door de gemeente aangesproken om alert te zijn.