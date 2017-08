Buurtbewoners grijpen inbreker in Helmond

HELMOND - Buurtbewoners in de omgeving van de Windmolenstraat in Helmond hebben donderdagmiddag een inbreker in de kraag gevat. Dit gebeurde nadat een vrouw in de straat bij thuiskomst ontdekte dat er een vreemde man in haar huis was. Ze begon te gillen waarop de inbreker er met buit vandoorging.

De inbreker, een man van 30 uit Helmond, kwam echter niet ver. Buurtbewoners wisten hem te achterhalen op de Sint Antoniusweg. Ze pakten hem vast en wisten hem tegen de grond te werken.

Agenten konden de verdachte uiteindelijk aanhouden. In de buurt werd een tas met daarin sieraden, een laptop en een breekijzer gevonden. De spullen had de Helmonder in zijn poging om weg te komen, gedumpt.

De Helmonder zit nog vast.