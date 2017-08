Het regent, het regent? Bobslee in de Efteling voortaan meteen dicht bij nat weer

KAATSHEUVEL - Zodra er regendruppels vallen op de baan van de Bob in de Efteling, gaat de attractie voortaan uit voorzorg dicht. Voorheen gebeurde dat pas bij zware regenval of storm. De Efteling spreekt over een voorzorgsmaatregel die moet voorkomen dat karretjes in de bobsleebaan botsen, zoals begin deze maand gebeurde.

Op zaterdag 5 augustus tikten twee karretjes elkaar aan in de baan van de Bob. Een woordvoerster zei toen: “Aan het einde van de rit zijn in de uitloopfase twee sleeën doorgeschoven en tegen elkaar gebotst. Wij noemen dat ‘een klein kusje' van de bobsleeën. Dat kan voorkomen als de baan nat is."



'Bob nog niet op'

Hoewel zo'n 'kusje' volgens de woordvoerster geen gevaar oplevert voor de bezoekers, kunnen die er wel van schrikken. Na de botsing volgde een technische storing. Die twee zouden los van elkaar hebben gestaan.



Bezoekers moesten het door de storing een kleine week zonder de Bob stellen. Tijdens testritjes in die periode bleek wel opnieuw dat de karretjes in een natte baan sneller botsen. Druppelen = dicht, is nu dus het devies. En als het opklaart wordt de baan droogereden met lege karretjes, voor er weer bezoekers mogen instappen.



Is dit alles het begin van het einde van de 32-jarige attractie, is een vraag die zou kunnen reizen. De woordvoerster is stellig: "Dat is absoluut niet het geval."