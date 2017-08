Eerste kerstmannen gesignaleerd bij de Action... zo koud is het nou ook weer niet

EINDHOVEN - Niemand kijkt er nog van op. In september halen de tuincentra en bouwmarkten de tuinmeubels weg en wat doe je dan met de vrijkomende ruimte? Die vul je met kerstspullen. Maar de Action gaat wel heel erg ver. Daar liggen de kerstspullen al in de zomer in de schappen. Bijvoorbeeld bij de Action aan de Insulindelaan in Eindhoven.

"Ben jij al klaar voor het nieuwe schooljaar?", vraagt de Action op haar website. Goede vraag, want maandag gaan in de omgeving van Werkendam en Woudrichem de eerste Brabantse kinderen alweer naar school. En een slimme scholier is op de toekomst voorbereid.



Dat de kerstmannen je half augustus al vriendelijk aankijken in de discountwinkel is toch een beetje vreemd. Het is weliswaar niet overdreven warm, maar het is toch echt nog zomer, zowel meteorologisch als astronomisch.



Maar de Action is natuurlijk ook niet gek. Dat in de kostbare schappen nu al ruimte vrijgemaakt wordt voor kerstspullen wijst erop dat er mensen zijn die nu al bezig zijn met het grote winterfeest. Je gaat immers geen ruimte opofferen voor producten die niemand koopt.



Daarmee heeft de kerstman ook het sinterklaasfeest en halloween verslagen. Die spullen zijn we nog niet tegengekomen bij de Action of in enige andere winkel. De klanten liggen echter niet wakker van het vroege kerstgevoel. Die halen vooral hun schouders op.