Rico Verhoeven kickbokst in China tegen Antonio 'Bigfoot' Silva

HALSTEREN - Rico Verhoeven vecht op zaterdag 14 oktober in China zijn volgende kickbokspartij tegen de Braziliaan Antonio 'Bigfoot' Silva. De wereldkampioen kickboksen uit Halsteren vecht op Glory 46 in de Chinese miljoenenstad Guangzhou.

Het is voor de 37-jarige Silva zijn eerste kickbokswedstrijd. Hij staat bekend om wat hij gepresteerd heeft in de MMA, hoewel de Braziliaan de laatste vijf gevechten verloor. Silva nam vorig jaar afscheid van de UFC, de grootste organisatie binnen MMA.



Het gevecht met Silva duurt maximaal drie rondes, de wereldtitel van Verhoeven staat daarom niet op het spel. In december neemt Verhoeven het op tegen de Belgische Marokkaan Ben Saddik, dat duel gaat wel om de wereldtitel.



In mei won Verhoeven zijn tot dusver laatste gevecht van Ismael Lazaar in de Brabanthallen in Den Bosch. Ook daar ging het om prestige, hij werd unaniem tot winnaar uitgeroepen.