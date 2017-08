Luc (9) solliciteerde bij Tesla en hij mag op gesprek komen

TILBURG - Je bent negen jaar oud en je vindt de auto's van Tesla helemaal te gek. Wat doe je dan? Juist, dan stuur je gewoon een open sollicitatie naar het bedrijf toe. De directeur van Tesla was erg onder de indruk en nodigde de 9-jarige Tilburgse Luc uit.

“Ik rijd vaak langs jullie Teslafabriek en vind jullie auto’s vet en mooi en ze zijn goed voor het milieu”, schrijft Luc in zijn brief naar Tesla. Luc wil graag de bijrijderskant testen. Want zegt Luc: “Het is belangrijk dat kinderen ook fijn en veilig in een Tesla kunnen meerijden.”

En daar is directeur manufacturing Jan Agter het meer dan mee eens en nodigt Luc daarom uit in ‘zijn’ fabriek. Luc heeft een officiële uitnodiging ontvangen en hij wordt thuis met een Tesla opgehaald.

Dertig minuten

Na aankomst gaat de jonge Teslafan met de directeur en een personeelsmanager het sollicitatiegesprek aan. Het gesprek zal ongeveer dertig minuten duren. Als het aan beide kanten goed bevalt, wordt er een tweede gesprek ingepland.

Voor de zekerheid krijgt Luc al wel een rondleiding door de fabriek in Tilburg. Zo kan hij alvast zien wat zijn toekomstige werkplek wordt. Als de rondleiding klaar is, wordt hij weer netjes thuis afgezet.