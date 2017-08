Gewelddadige overval werd Mien Graveland (86) fataal, na drie jaar kan het proces eindelijk beginnen

DEN BOSCH - Het onderzoek naar de gewelddadige dood van Mien Graveland uit Helmond is afgerond. De vijf verdachten zijn gehoord, na drie jaar kan het proces eindelijk beginnen. Op 28 september start het proces. De rechter hoopt op 1 november uitspraak te doen.

Alle getuigen zijn gehoord. Dat bleek vrijdag tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Den Bosch. De rechter hoopt op 1 november uitspraak te kunnen doen.



Op 29 augustus is het drie jaar geleden dat de 86-jarige Mien Graveland in de ochtend thuis aan de Bestevaer in Helmond werd overvallen Twee mannen deden zich voor als medewerkers van een energiebedrijf en drongen de woning binnen. De vrouw werd dusdanig toegetakeld dat ze dezelfde dag nog overleed aan haar verwondingen. De buurt reageerde geschokt In totaal worden vijf mannen verdacht van de overval met dodelijke afloop. Ze komen uit Helmond, Nuenen en Schiedam. De verdachten verklaarden later dat ze het vermoeden hadden dat Mien veel geld had.