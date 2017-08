Naakte wasbeurt in Drakenfontein krijgt een staartje voor dronken Bosschenaar

DEN BOSCH - De man die maandag naakt in de Drakenfontein voor het station in Den Bosch sprong en zich hier voor het oog van geschrokken voorbijgangers begon te wassen, moet zich voor deze actie verantwoorden voor de rechter. Justitie heeft hem ‘schending van de eerbaarheid’ ten laste gelegd.

De verdachte is een 45-jarige man uit Den Bosch. Voor zijn blootactie had hij behoorlijk diep in het glaasje gekeken. Op 20 september dient de zaak voor de rechter in Den Bosch.

De man werd uiteindelijk door de politie uit de fontein gehaald en meegenomen naar het bureau.