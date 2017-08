Bestelbus zakt weg in sinkhole in Helmond

HELMOND - Een bestelbus is vrijdagmiddag weggezakt in een sinkhole. Dit gebeurde in de Van Speijklaan in Helmond.

Oorzaak van het sinkhole is een gesprongen waterleiding, die veertig jaar oud is. Met waterpompen wordt geprobeerd het water uit het gat te pompen.



De bestelbus is door een bergingsbedrijf uit het gat getakeld. Niemand raakte bij het ongeluk gewond.