PSV's nieuwe tweede keeper Eloy Room: 'Ik moet gewoon ballen tegenhouden'

EINDHOVEN - Na 15 jaar Vitesse stapte Eloy Room deze week over naar PSV. Vrijdag trainde hij voor het eerst mee op De Herdgang. "Als je na 15 jaar opeens op een ander trainingsveld staat is dat wel even wennen. Maar het blijft voetbal. Ik moet gewoon ballen tegenhouden en dat is hier hetzelfde als bij iedere andere club."

Na het vertrek van Remko Pasveer en door de blessure van Luuk Koopmans had PSV een nieuwe tweede keeper nodig. "Voor mij is het een logische stap. PSV is een hele grote club. Ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging, voor mij kwam dit op het juiste moment. Ik hoefde er niet lang over na te denken."



Tweede keus

Room, die bij Vitesse ook tweede keus was, legt zich erbij neer dat hij bij PSV niet wekelijks in de eredivisie zal keepen. "Zoet is een goede keeper. Maar PSV is een topclub, dus er moet genoeg concurrentie zijn."



Trainer Phillip Cocu is blij met de komst van Room en noemt hem een keeper met een goede reflex en veel eredivisie-ervaring. Ook Cocu heeft het over concurrentie, maar het is duidelijk dat Room gehaald is als stand-in voor Zoet. "Ik weet hoe het werkt, ik loop al wat langer mee dan vandaag", zegt Room. "Ik ga gewoon m'n best doen en dan zien we waar het schip strandt."