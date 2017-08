Cocu wacht op nieuwelingen en verwacht dat NAC er met 120 procent in vliegt

EINDHOVEN - Na de overwinning tegen AZ mag PSV zondag naar Breda. Trainer Phillip Cocu verwacht dat het er tegen NAC fel aan toe zal gaan. "Voor hen is het een fantastische wedstrijd, de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Die zullen er wel met 120 procent in vliegen. Dat moeten wij dus ook brengen."

En daar zit 'm bij PSV nou net het probleem. Tegen mindere tegenstanders gaat het nog wel eens mis, denk aan het debacle in de Europa League-voorronde tegen NK Osijek. Spelers waren duidelijk niet gemotiveerd tegen zo'n 'kleine' tegenstander.



Het is niet de eerste keer dit seizoen, en ook zeker niet de laatste, dat Cocu met die wedstrijden geconfronteerd wordt. En ook de spelers van PSV zullen er nog vaak over horen. "Dat zullen we zeker aangrijpen een aantal keren dit sezoen, omdat dat heel erg pijn heeft gedaan", zegt Cocu.



Motivatie uit de sfeer halen

Cocu weet dat het in het Rat Verlegh Stadion soms kan spoken. "We weten hoe het er daar aan toegaat. Dat kan ook weer helpen voor een aantal spelers, om daar juist de motivatie uit te halen."



Na de overwinning op AZ lijkt het weer iets rustiger bij PSV, maar Cocu wil daar niks van weten. "Er staat heel veel druk op de wedstrijd tegen NAC, want die moeten we gewoon winnen."



Waar blijven de versterkingen?

PSV is nog op zoek naar een aantal versterkingen, maar behalve de nieuwe reservekeeper Eloy Room zijn er nog geen nieuwe spelers te bekennen. "Er zijn dingen die wat langer op zich laten wachten", zegt Cocu. Dat is vervelend, want je wil natuurlijk de spelers aan boord hebben die we voor ogen hebben, maar er zijn altijd meerdere partijen bij betrokken."



Maar gaat het lukken om nog nieuwe spelers binnen te hengelen? "Ik kan daar geen zekerheid over geven, maar ik ga er wel vanuit."