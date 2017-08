NAC Breda niet bang voor PSV: 'Wij spelen zondag met lef en bluf'

BREDA - NAC Breda krijgt in de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen meteen een topper op bezoek. PSV is zondag de tegenstander in het uitverkochte Rat Verlegh Stadion. Hoewel de promovendus vorige week het eerste competitieduel tegen Vitesse kansloos verloor, zijn ze niet bang in Breda. "Wij zullen met lef en bluf spelen", zegt NAC-coach Stijn Vreven.

De NAC-fans hebben er twee jaar op moeten wachten, maar zondag is het dan zo ver. Eindelijk speelt hun ploeg weer eredivisie in het Rat Verlegh Stadion. En meteen een Brabantse derby, want topclub PSV komt op bezoek.



NAC gaat huid duur verkopen

Breda heeft er zin in, maar toch zullen de supporters er niet helemaal gerust op zijn. Afgelopen weekend verloor NAC namelijk kansloos met 1-4 de uitwedstrijd tegen Vitesse. Op zich niet zo gek, maar het niveauverschil was erg groot. Maar volgens NAC-coach Stijn Vreven gaat zijn ploeg de huid nu wel duur verkopen.



ZIE OOK: Cocu verwacht dat NAC er met 120 procent in vliegt



Lef en bluf

"Wij zullen de schroom van ons af moeten gooien', zo vertelt de Belg. "Als je voetbaltechnisch minder bent, moet je qua mentaliteit boven jezelf uitstijgen."



"Wij moeten niet nederig zijn naar de tegenstander", vervolgt Vreven. "We zullen hoger en sneller druk moeten zetten, ook al heeft dat een risico. Als wij wedstrijden gaan verliezen in de eredivisie, wat zeker niet op voorhand het geval is tegen PSV, dan moet dat met de borst vooruit zijn. Het truitje moet nat gemaakt worden en wij moeten met lef en bluf spelen."



Heksenketel

PSV kan zondagmiddag in Breda waarschijnlijk rekenen op een heksenketel in het Rat Verlegh Stadion. De thuishaven van de Bredanaars is al een tijdje stijf uitverkocht.



"Ik verwacht dat ons publiek 95 minuten achter ons staat en dat wij mede daardoor ons goede voetbal en mentale weerbaarheid gaan terugvinden", besluit Stijn Vreven.



Record

NAC stevent op een record aantal seizoenkaarten af. Er zijn inmiddels ruim 14.500 jaarkaarten verkocht. Het record staat op 15.300.