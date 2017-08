Vrouw gedood met kokend water in Eindhovense zorginstelling

EINDHOVEN - Een vrouw (44) uit Eindhoven is maandag overleden nadat een mede-bewoner haar zondag had overgoten met kokend water. De vrouw verbleef in de zorginstelling Landrijt in Eindhoven.

Dat bevestigt het OM. De vrouw overleed aan de gevolgen van haar brandwonden. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk.



Onderzoek

De dader is een 46-jarige man uit Eindhoven. Hij is voorgeleid aan de rechter-commisaris en blijft twee weken vastzitten. Onderzocht wordt in hoeverre de man toerekeningsvatbaar is. Justitie wil hem laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum in Utrecht.

De man werd bij een eerdere rechtszaak in 2014 al als ontoerekeningsvatbaar beschouwd. Over het verleden en de identiteit van de man wil het OM verder niets kwijt.