Vrachtwagen is te hoog voor tunnel en keert nog net op tijd: 'Beetje frisjes voor een cabrio'

BREDA - Beter ten halve gekeerd dan ten halve gedwaald. Of gebotst. Zoiets moet een vrachtwagenchauffeur in Breda vrijdagmiddag gedacht hebben. Op een foto die op twitter opdook is te zien hoe een chauffeur net voor een tunnel op de zuidelijke rondweg in Breda aan het keren is. Even daarvoor was hij op de rem gegaan toen hij zag dat het niet ging passen.

De auto's die net achter de vrachtwagen reden, zagen hoe de chauffeur over de middenberm naar links draaide om te keren. En dat is maar goed ook, want op de foto lijkt het er inderdaad op dat zijn oplegger toch echt een tikkie te hoog was voor de tunnel.



Het plaatje dat de capriolen van de chauffeur opleverden, prikkelt de fantasie zo blijkt uit deze tweet.