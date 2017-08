Shirtsponsoren Willem II gaan elkaar afwisselen onder druk van boze fans

TILBURG - Willem II heeft een creatieve oplossing gevonden voor een probleem met de shirtsponsoring. Een deel van de fans was boos omdat er dit seizoen onder het rugnummer geen spelersnaam staat, maar de naam van een sponsor.

Willem II heeft een richtlijn waarin onder meer staat hoe het shirt eruit moet zien. In die richtlijn staat onder meer dat er op de rug van het shirtmaar één sponsor mag staan (dit seizoen is dat CVB Ecologistics). Onder het rugnummer mag volgens die richtlijn géén sponsor staan.



Toen de club het bedrijf Cleanprofs toch die plek onderaan aanbood, schoot dat bij een deel van de fans in het verkeerde keelgat. Afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Excelsior hingen de boze supporters een spandoek op.



Na overleg met de rugsponsoren heeft Willem II een oplossing gevonden voor het probleem. De twee rugsponsoren gaan elkaar afwisselen. Cleanprofs staat de rest van het seizoen bij de thuiswedstrijden op de rug van het shirt. CVB Ecologistiscs staat bij de uitwedstrijden op het shirt. En de spelersnamen staan 'gewoon' weer onder het rugnummer.De sponsoren zeggen dat ze 'uit clubliefde en respect voor de tradities en supporters' hebben besloten om hun plek op het shirt te delen. De supporters reageren positief op de aangepaste shirts.En ook directeur Berry van Gool is blij. "De discussie tussen commercie en emotie zal ongetwijfeld nog vaker gevoerd worden, maar we zijn blij dat we door de flexibele opstelling van onze sponsoren voor dit seizoen deze oplossing gevonden hebben", zegt directeur Berry van Gool.