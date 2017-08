Het wordt weer even zomers warm

EINDHOVEN - Na een bloedhete voorzomer in mei en juni moest Brabant het doen met veel regen en mindere temperaturen de afgelopen weken. Augustus zal waarschijnlijk de boeken in gaan als vrij somber en tamelijk fris. Desondanks kunnen we vooruitkijken naar dinsdag, dan wordt het weer zomers warm en zonnig.

Gedurende het weekend blijft en nog even relatief fris. Het kwik blijft overdag steken rond de 18 graden. Ook zullen er zaterdag wat regenbuien vallen. Op zondag zal de zon hier en daar nog doorbreken en kan de temperatuur oplopen tot 20 graden.



Zomerse dinsdag

Dinsdag trekt een hogedrukgebied over Nederland en wordt het weer zomers warm. In Brabant kan het zelfs 25 graden worden. Vermoedelijk houdt het niet aan, dus wellicht wordt het de laatste kans om deze zomer je zwemkledij uit de kast te trekken.