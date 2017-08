De ergernis van elke zomer: Hoe krijg je fruitvliegjes weg? [5 TIPS]

ROSMALEN - Elke zomer poppen ze plots ongevraagd op. Die vreselijk irritante fruitvliegjes die voor je ogen blijven zweven. Voor de een voelt het als confrontatie met de ietwat onhygiënische keuken. De ander poetst zich suf en krijgt ze niet weg. Hier wat tips.

François van Iersel van Pest Free in Rosmalen merkt wel dat het weer fruitvliegjestijd is. Het bedrijf bestrijdt ongedierte en op hun eigen website wordt er momenteel meer naar de beestjes gezocht dan anders.



Voortplanten

Als de temperatuur omhoog gaat, dan merk je het het meest. François: "Fruitvliegjes kunnen zich heel snel voortplanten. Dat doen ze het liefst op rottend fruit, maar ze komen ook af op alcohol en vochtige plekken.”



Ze bijten en steken niet, maar toch kun je het beste maatregelen nemen: “Voor de hygiëne is dat het beste. Ze zitten namelijk graag op rottend fruit en alle soorten vliegen kunnen ziektes overbrengen.”





Hier wat tips om de omgeving zo onaangenaam mogelijk te maken voor de beestjes:1. Leg het fruit in de koelkast in plaats van de fruitschaal. De vliegjes zijn namelijk dol op het suiker in de fruit. Zeker overrijp fruit of fruit dat ligt te rotten vinden ze heerlijk.2. Laat de afwas niet staan en verschoon regelmatig de prullenbak. Die beestjes planten zich graag voort op rottend fruit en daarom is de prullenbak en plek waar ze regelmatig zitten.3. Fruitvliegen houden naast fruit ook van alcohol. Ruim dus je lege flesjes, blikjes en bierdopjes op.4. Hoe schoner hoe beter. Sponzen, zemen, zwabbers en theedoeken tijdig weggooien of goed uitwassen. De zuren die erin zitten, trekken vliegjes aan.5. Maak een vliegenval. Dat kan op verchillende manieren, maar een doorzichtig bakje met appelciderazijn werkt goed. Over het bakje doe je een folie en daar prik je gaatjes in. De beestjes gaan erin, maar komen er meestal niet meer uit.