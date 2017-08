Remco had 'nul ervaring' maar bouwde zelf een piepklein huisje

BREDA - Hij is geen timmerman of bouwvakker, maar hij maakte wel helemaal zelf zijn eigen 'tiny house'. En de 41-jarige Remco Stadhouders uit Breda is hartstikke blij met dat piepkleine huisje op wieltjes. "De kleuren verf, het type vloer, het is precies zo geworden als ik wilde."

Stadhouders is docent Design en Multimedia op het Newmancollege in Breda. Van ontwerpen had hij dus wel kaas gegeten, maar bouwen was een ander verhaal. "Ik had nog nooit wat gebouwd. Maar ik heb heel veel foto's bekeken en filmpjes over bouwen met hout op Youtube. En in het begin heb ik even hulp gehad van een vriend met ervaring. Die moest me nog zo'n beetje leren om een plank te zagen. Maar ik wilde het gewoon heel graag. En nu staat er een huis!"



Verliefd

In Amerika sliep Stadhouders weleens in Tiny Houses. Hij raakte er naar eigen zeggen verliefd op. Het zijn piepkleine huisjes waarbij de ruimte optimaal benut wordt. Vaak hebben ze zonnepanelen en een eigen watervoorziening.



Rond zijn veertigste verjaardag, kreeg de Bredanaar serieus zin in een leuke uitdaging. En dus bestelde hij een trailer en begon in een loods aan de bouw van zijn eigen tiny house. "Vorig jaar heb ik er in de zomer zes weken aan gewerkt. Daarna ging ik in de weekenden verder. Ik dacht dat ik 'm in de herfstvakantie af zou hebben, maar dat viel tegen."



Lekker slapen

wat minder snel dan gehoopt, maar het werk vorderde. En ondanks een gebrek aan bouwervaring, gingen er geen dingen grondig mis. Stadhouders timmerde zelfs niet op zijn duim: "Maar ik heb ook meer geschroefd en gelijmd en gespijkerd."



Nu is het huisje van zestien vierkante meter klaar en staat het tijdelijk op het terrein van Pannenkoekenrestaurant Dennenlucht. Stadhouders woont er niet in, maar het voelt wel als thuis. "Als ik daar binnen ben en het wordt donkerder en het licht is binnen aan, dan wil ik de rolluiken wel naar beneden doen en lekker gaan slapen."



Waar de uitdaging eerst vooral zat in het bouwen, overweegt Stadhouders steeds serieuzer om ooit wél in zijn tiny house te gaan wonen. Maar dat is wettelijk in Nederland nog lastig. Al woont in Alkmaar al wel iemand legaal in een tiny house met toestemming van de gemeente.Als er geen wettelijke belemmeringen zijn en Breda gaat akkoord, dan is het zeer zeker een optie voor Stadhouders. "Stel dat ik in de toekomst nog maar drie dagen wil werken, dan kan ik mijn appartement verkopen en hypotheek opzeggen en lever ik financieel niks in. Het liefste zou ik op een open plek in het bos buiten de stad staan. Minder werken en meer genieten van mijn tijd en van de wereld."