Parkeren in Brabant, hier betaal je het meest en hier niks [KAARTJE]

VEGHEL - Een middagje shoppen of een dagje op citytrip. We doen het steeds vaker, maar de parkeerkosten in de steden worden steeds duurder, blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland. Ook de parkeerkosten in de Brabantse steden worden steeds duurder, maar er is één uitzondering: in Veghel kun je nu gratis parkeren.





In Veghel is het gratis

Sinds 1 juli zijn de parkeerplekken in het centrum vervangen door blauwe zones. Met een parkeerkaart kan je nu twee uur gratis parkeren in het centrum van Veghel. "Vanuit de winkeliers, maar ook vanuit onze burgers kwam de vraag of het betaald parkeren afgeschaft kon worden", zegt wethouder Harry van Rooijen van de gemeente Meierijstad. "We kunnen aan weinig knoppen draaien, maar aan het betaald parkeren kunnen wij wel iets doen."



'Andere dynamiek'

Volgens van Rooijen is het nu drukker in het centrum. "We merken dat er meer dynamiek is. De parkeerplekken zijn beter bezet en daarnaast horen we dat winkeliers meer klandizie krijgen." Ook de ondernemers zijn positief over het gratis parkeren. "Het winkelende publiek blijft langer hangen", zegt slager Peen Pennings. "Nu blijven ze twee uur in het centrum en op die manier besteden zij ook meer geld."



Eindhoven

In Veghel is het parkeren gratis; in andere gemeente moet er gewoon betaald worden. Goedkoopste stad is Uden: daar betaal je een euro per uur. Ook Oss is vrij goedkoop met 1,70 euro. De grote steden zijn een stuk duurder. In Tilburg en Breda betaal 2,20 euro per uur. Den Bosch is met 2,50 euro iets duurder, maar Eindhoven spant de kroon met 3,50 euro per uur.