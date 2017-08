Lama leasen? Voor 10 euro heb je er een van cowboy Henri

MAARHEEZE - Hij is een echte Brabantse cowboy. Henri Guns (57) uit Maarheeze vangt op zijn weiland ongeveer honderd dieren op. Dat kost veel geld. Daarom komt hij met een plan: 'Lease een lama'.

Tien lama's, damherten, schapen, eenden, kalkoenen, duiven, katten, papegaaien, honden en een paard. De dierenliefhebber vangt elk denkbaar beest op. Hoe hij er aan komt? “Vaak worden ze verstoten van een kinderboerderij. Soms zijn de dieren te groot of te vals”, verklaart Guns. “Dan vang ik ze maar op, anders gaan ze naar de slacht."

Lingerie

Het is een extreem dure hobby geworden. Om uit de kosten komen, bedacht hij een plan. Voor een tientje per maand heb je al je eigen lama. "Dat is niet veel. De helft gaat ook nog eens naar de belasting, voor de lingerie van Máxima", lacht hij.



Je krijgt het beest niet mee naar huis. "Dan zou het wel 'adopteer een lama' heten", lacht Guns. "In ruil voor je donaties kun je ieder weekend met je beestje komen knuffelen." Hij kan niet garanderen dat de beesten niet in je gezicht spugen.



Klompen

Nu financiert hij het grootse deel van zijn hobby door zijn baan als controlemonteur bij de NS. "Mijn hele inkomen gaat naar de beesten toe", vertelt Guns.



Hij leeft daarom eenvoudig. "Ik heb geen televisie, ik loop op klompen en heb een oude auto." Het is het hem helemaal waard. "Alles voor de beesten."