Koffermeisjes voor Miljoenenjacht gezocht! Deze Brabantse kandidaten zijn al in de race

BRABANT - Het tv-programma Miljoenenjacht is op zoek naar nieuwe koffermeisjes. Melissa Bos (23) uit Veldhoven en Berredina Netten (26) uit Den Bosch staan in de top tien. Zij schitteren binnenkort misschien wel op de trap naast Linda de Mol.

Gouden koffers en glitterjurkjes, Berredina droomt ervan. "Ik heb niet lang na hoeven denken toen ik de actie op televisie zag. Ik wil de kijkers kennis laten maken met mijn spontaniteit", zo probeert de Veldhovense stemmen te trekken.



De tandartsassistente in opleiding verruilt de behandelkamer maar al te graag voor de televisiestudio. Ze verloot een ballonnen-pakket om stemmers te trekken. Met succes. Ze heeft al ruim vierhonderd stemmen en staat daarmee op plek acht.



De 23-jarige danseres Melissa doet een oproep vanuit Thailand. "Ik ben een echte avonturier. Ik ruil mijn backpack graag in voor een gouden koffer!" Ze maakt gebruik van haar afkomst: "Brabantse gezelligheid staat altijd voorop!" De Bossche werkt al als model en danseres. Ze staat op plek tien.Veel meer Brabantse dames doen mee. Aanmelden en stemmen kan nog tot en met vrijdag 25 augustus. Binnenkort vindt een selectiedag plaats. Daar oordeelt een jury wie er doorgaan. In de jury zitten stylist Fred van Leer en voormalig koffermeisje Zoey Ivory.Uiteindelijk mogen vijf kandidaten elk één keer in de uitzending van Miljoenenjacht komen. Na de laatste uitzending, op 8 oktober, kan het publiek stemmen. De winnares staat in 2018 wekelijks te schitteren in het goud.