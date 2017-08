Vervuild water in de Aa: Helmonds mestbedrijf is de oorzaak

Het verhoogde gehalte ammonium werd aangetroffen in het afvalwater van de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. (Foto: GinoPress)

AALRE-RIXTEL - Hoe het verhoogde gehalte ammonium in rivier de Aa terecht kon komen, is nog niet bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan door het waterschap en de gemeente Helmond. Onderzoek heeft al wel uitgewezen dat de bron van de vervuiling bij het bedrijf Den Ouden Groep in Helmond ligt en dat er geen sprake is van risico’s voor de volksgezondheid.

Nadat de bron is komen vast te staan heeft de provincie Noord-Brabant het bedrijf ertoe aangezet het vervuilde water weg te pompen. Daarmee is de situatie voor dit moment onder controle.



Waarschuwing

De gemeente Helmond advisieert om op dit moment het water uit de Aa niet te gebruiken als drinkwater voor dieren, voor beregening en recreatiedoeleinden. De provincie gaat op korte termijn onderzoek doen naar de oorzaak.



Een ammoniaklek leidde vorig jaar nog tot enorme vissterfte in de Aa. De oorzaak lag toen bij mestverwerkingsbedrijf Eraspo. Uiteindelijk moest 200 kilo dode vis worden geruimd.